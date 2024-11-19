Разработчик Shiba Inu предложил Трампу назначить советника по блокчейну

Ведущий разработчик мемной криптовалюты Shiba Inu, известный под псевдонимом Shytoshi Kusama, предложил избранному президенту США Дональду Трампу назначить советника по блокчейну в администрацию Белого Дома.
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