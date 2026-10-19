В городе Артеме Приморского края произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.«Жесткое лобовое произошло на 8-м километре, напротив гипермаркета: две машины разорвало, Toyota Roomy перевернулась и вспыхнула.
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