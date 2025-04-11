Зеленский: война должна закончиться за столом переговоров

КИЕВ, 11 апреля, ФедералПресс. На заседании контактной группы в формате «Рамштайн» глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что для завершения войны необходимо достичь соглашения за столом переговоров.
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