Финляндия отправила Украине новый пакет военной помощи

Финляндия выделила Украине новый, уже 24-й по счёту, пакет военной помощи на сумму €159 млн, таким образом, с февраля 2022 года общая помощь от этой страны достигла €2,2 млрд, сообщает Министерство обороны Финляндии.
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