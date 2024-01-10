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Захват заложников и стрельба: что происходит в Эквадоре сегодня, 10 января

Захват заложников и стрельба: что происходит в Эквадоре сегодня, 10 января

Захват заложников и стрельба: что происходит в Эквадоре сегодня, 10 января Евгения КомароваЭквадор оказался в центре масштабного кризиса, вызванного столкновениями представителей наркокартелей с правоохранительными органами и гражданским населением.

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