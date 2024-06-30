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Военное обозрение

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Киевский экономист возмутился отказом МВФ списать все долги Украины

Киевский экономист возмутился отказом МВФ списать все долги Украины

ВМФ давал Киеву деньги под определенные условия, которые пришла пора выполнять.

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