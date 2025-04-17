Методика проведения занятия ´Подготовка к обучению грамоте´.

Воспитатель дошкольного образования Новицкая Екатерина ВалентиновнаВоспитатель дошкольного образования Новицкая Екатерина Валентиновна поделилась своими наработками, фишечками в работе по образовательной области ´Подготовка к обучению грамоте ´ .
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