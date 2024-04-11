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Металлург Мг – Автомобилист: прогноз на пятый матч 11 апреля 2024, КХЛ, плей-офф, полуфинал

Металлург Мг – Автомобилист: прогноз на пятый матч 11 апреля 2024, КХЛ, плей-офф, полуфинал

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТБ 4,5 Счет в серии 2 – 2 (2 : 1, 2 : 4, 3 : 2 ОТ, 3 : 5) Угадывайте счет матчей и получайте бонусы Ярославский «Локомотив» довольно легко в четырех матчах разобрался с челябинским «Трактором» и теперь ждет еще одного соперника с Урала, теперь уже в финале Кубка Гагарина.

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