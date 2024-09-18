Регулярно читаю, что причиной провала переговоров в Стамбуле в 2022 стали ограничения, которые Россия требовала наложить на численность украинской армии и техники на ее вооружении.
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Регулярно читаю, что причиной провала переговоров в Стамбуле в 2022 стали ограничения, которые Россия требовала наложить на численность украинской армии и техники на ее вооружении.
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