Apple разделит App Store на два магазина. Из-за требований законодательства

Корпорация готовится в ближайшее время впервые разделить App Store, чтобы привести его в соответствие с Законом о цифровых рынках (DMA) ЕвросоюзаОдна часть App Store будет доступна только для пользователей из Евросоюза, другая — для владельцев устройств на iOS из других регионов мира.