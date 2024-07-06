Из-за аварии два микрорайона Калуги остались без воды

В результате аварии на сетях водоснабжения без воды остались жители микрорайонов Малинники и Ольговка, расположенных в северной части КалугиВ результате аварии на сетях водоснабжения без воды остались жители микрорайонов Малинники и Ольговка, расположенных в северной части Калуги.
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