Из-за аварии два микрорайона Калуги остались без воды

В результате аварии на сетях водоснабжения без воды остались жители микрорайонов Малинники и Ольговка, расположенных в северной части КалугиВ результате аварии на сетях водоснабжения без воды остались жители микрорайонов Малинники и Ольговка, расположенных в северной части Калуги.