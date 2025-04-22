Маткапитал могут разрешить направлять на инвестиционные инструменты

В России обсуждается новый способ использования материнского капитала — предлагается разрешить направлять эти средства на так называемые семейные инвестиции, включая накопительное страхование жизни (НСЖ) и программы долгосрочных сбережений (ПДС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии