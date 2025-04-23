Технологии сохранят память о героях Великой Победы для будущих поколений

В год 80-летия Победы Сбер вновь выступил технологическим партнёром шествия «Бессмертный полк онлайн», организованного Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России».
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