Жильцы дома в Колпино возмущены голубиным пометом на лестничных площадках

Горожане уверены, что виноваты подростки, которые постоянно забираются на крышу и хулиганят.Жильцы многоквартирного дома на улице Братьев Радченко в Колпино жалуются, что лестничные пролеты парадных постоянно покрыты толстым слоям голубиного помета.