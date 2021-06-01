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Жильцы дома в Колпино возмущены голубиным пометом на лестничных площадках

Горожане уверены, что виноваты подростки, которые постоянно забираются на крышу и хулиганят.Жильцы многоквартирного дома на улице Братьев Радченко в Колпино жалуются, что лестничные пролеты парадных постоянно покрыты толстым слоям голубиного помета.

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