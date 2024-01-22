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МИД России: международные встречи по «формуле мира» Зеленского бессмысленны

МИД России: международные встречи по «формуле мира» Зеленского бессмысленны

Международные встречи по «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского лишены смысла. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступили в отечественном министерстве иностранных дел.

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