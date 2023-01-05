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Орловский рассказал о драке с беженцами в Лондоне: «Я не хотел драться, но пришлось кое-чему научить моего сына»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский рассказал о драке в новогоднюю ночь в Лондоне. «Новый год встретил нормально, хотя тут в Лондоне с беженцами конфликт случился.

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