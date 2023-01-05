Орловский рассказал о драке с беженцами в Лондоне: «Я не хотел драться, но пришлось кое-чему научить моего сына»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский рассказал о драке в новогоднюю ночь в Лондоне. «Новый год встретил нормально, хотя тут в Лондоне с беженцами конфликт случился.
Популярные статьи
- «Месси впустую потратил первый год в «ПСЖ». Он лучший футболист на планете, у таких игроков адаптация должна быть короче». Ротен о Лео
- Новак Джокович рассказал, как сходил в церковь на Рождественское служение
- Жабер снялась с турнира в Аделаиде, Касаткина теперь начнет со второго круга, а не с матча против Рыбакиной
Свежие комментарии