Что происходит в Часовом Яре, российские войска громят ВСУ в бою за стратегическую высоту Юлия СоколоваВ Донбассе стремительно нарастает напряженность, поскольку российские войска громят ВСУ в бою за стратегическую высоту в городе Часов Яр.
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