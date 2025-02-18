Что происходит в Часовом Яре, российские войска громят ВСУ в бою за стратегическую высоту Юлия СоколоваВ Донбассе стремительно нарастает напряженность, поскольку российские войска громят ВСУ в бою за стратегическую высоту в городе Часов Яр.