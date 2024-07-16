Северяне активно голосуют и радуются результатам: благоустройство Ямала по нацпроекту продолжается

На Ямале каждый год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраиваются общественные территории, строятся парки, скверы, детские площадки, проводятся различные мероприятия и акции .
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