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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков
🥺 Случайно ли сегодня отмечается День печали? Да нет, конечно

🥺 Случайно ли сегодня отмечается День печали? Да нет, конечно. Все ж таки последнее летнее воскресенье, не грех и чуточку погрустить.

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