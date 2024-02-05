«Не остановится»: в Киеве заявили, что Зеленский уволит Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря ни на что, отправит главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала «Прямой».