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Русская весна

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«Не остановится»: в Киеве заявили, что Зеленский уволит Залужного

«Не остановится»: в Киеве заявили, что Зеленский уволит Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря ни на что, отправит главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала «Прямой».

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