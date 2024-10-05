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ИА Регнум

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  • АЛЕКСАНДР Крымский
    100 % это хохлы ухылянты которые под видом бешенцев из усраины у нас прячуться. Эту мразь посадить лет на 25 жаль что...СК: задержаны под...
  • Андрей Шевченко
    Сколько же в России этих продажных тварей либерастов!!И видимо во власти то же  . если  они спокойно  живут !!Скорбящей по изра...
  • Игорь Васиков
    Этот современник напичкан либерастами. А Иванова всегда была мутной дамой себе на уме...Скорбящей по изра...

Скорбящей по израильтянам звезде «Триггера» Ивановой некогда поддержать россиян

Скорбящей по израильтянам звезде «Триггера» Ивановой некогда поддержать россиян

Исполнительница роли Даши Соловьёвой в российском сериале «Триггер» Светлана Иванова, записавшая несколько роликов о погибших при атаках ХАМАС израильтянах, не нашла времени, чтобы поучаствовать в проекте в поддержку россиян — жертв расправы украинских боевиков, выяснили журналисты ИА Регнум.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Этот современник напичкан либерастами. А Иванова всегда была мутной дамой себе на уме...
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18 час.
Андрей Шевченко
Сколько же в России этих продажных тварей либерастов!!И видимо во власти то же  . если  они спокойно  живут !!
Ответить
17 час.

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