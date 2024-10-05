Скорбящей по израильтянам звезде «Триггера» Ивановой некогда поддержать россиян

Исполнительница роли Даши Соловьёвой в российском сериале «Триггер» Светлана Иванова, записавшая несколько роликов о погибших при атаках ХАМАС израильтянах, не нашла времени, чтобы поучаствовать в проекте в поддержку россиян — жертв расправы украинских боевиков, выяснили журналисты ИА Регнум.