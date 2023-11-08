Полицейские Татарстана пресекли деятельность интернет-магазинов по распространению наркотических средств

В течение недели задержаны организатор интернет-магазинов, оптовый и два розничных закладчика. Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан поступила информация о двух интернет-магазинах по продаже наркотических средств.
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