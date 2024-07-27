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Военные корабли Китая зашли в акваторию Владивостока

Военные корабли Китая зашли в акваторию Владивостока

Во Владивосток с деловым визитом прибыли два корабля военно-морских сил Китая. Гости из КНР примут участие в праздновании Дня Военно-морского флота во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Представительства МИД России во Владивостоке.

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