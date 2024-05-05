Замглавы Тернопольского совета публично признался в разграблении Украины

Все украинские президенты с момента обретения независимости страны в 1991 году грабили страну, заявил замглавы Тернопольского областного совета Василий Деревляный в эфире местного телеканала «Тернопiль1».
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