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Замглавы Тернопольского совета публично признался в разграблении Украины

Замглавы Тернопольского совета публично признался в разграблении Украины

Все украинские президенты с момента обретения независимости страны в 1991 году грабили страну, заявил замглавы Тернопольского областного совета Василий Деревляный в эфире местного телеканала «Тернопiль1».

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