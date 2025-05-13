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МЧС: за сутки в Амурской области потушили 41 пожар

МЧС: за сутки в Амурской области потушили 41 пожар

В Амурской области за сутки ликвидировали 41 пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону. «Потушен 41 пожар (в том числе 33 возгорания сухой растительности), на 18 из них привлекались силы и средства МЧС России», — заявили в ведомстве.

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