МЧС: за сутки в Амурской области потушили 41 пожар

В Амурской области за сутки ликвидировали 41 пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону. «Потушен 41 пожар (в том числе 33 возгорания сухой растительности), на 18 из них привлекались силы и средства МЧС России», — заявили в ведомстве.