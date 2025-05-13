Бастрыкин проверит челябинских прокатчиков самокатов

После наезда 12-летнего мальчика на арендованном электросамокате на 64-летнего мужчину в Челябинске глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование, поручив также провести проверку прокатчиков СИМ (средства индивидуальной мобильности).