Бастрыкин проверит челябинских прокатчиков самокатов

После наезда 12-летнего мальчика на арендованном электросамокате на 64-летнего мужчину в Челябинске глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование, поручив также провести проверку прокатчиков СИМ (средства индивидуальной мобильности).
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