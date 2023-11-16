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TMZ опубликовал видео, как Келли Убре с велосипедом с трудом заходит в свою квартиру после того, как его сбила машина

TMZ опубликовал видео, как Келли Убре с велосипедом с трудом заходит в свою квартиру после того, как его сбила машина

TMZ Sports получил видеозапись, на которой Келли Убре запечатлен через несколько минут после того, как его сбила машина в выходные.

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