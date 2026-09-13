Трамп ожидает визит Си Цзиньпина в США 24 сентября

Президент США Дональд Трамп не обеспокоен возможной отменой визита председателя КНР Си Цзиньпина в Соединённые Штаты 24 сентября.
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