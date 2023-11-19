New Atlas: Rolls-Royce испытала крупнейший в мире реактивный двигатель UltraFan

Компания Rolls-Royce испытала свой реактивный двигатель UltraFan, оснащенный кулером диаметром 365 см и доказала, что он может выдавать максимальную мощность 64 МВ, работая на экологичном авиационном топливе (SAF).
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