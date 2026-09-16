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Фибрилляцию предсердий можно обнаружить по сетчатке за несколько лет до симптомов

Фибрилляцию предсердий можно обнаружить по сетчатке за несколько лет до симптомов

Исследователи из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные двух крупных групп пациентов – всего более 90 тыс.

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