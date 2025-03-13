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Закон, порядок, государство

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Операторы БпЛА группировки войск «Восток» уничтожают боевиков ВСУ на Южно-Донецком направлении

Операторы БпЛА группировки войск «Восток» уничтожают боевиков ВСУ на Южно-Донецком направлении

Слаженная работа беспилотников по выявлению и контролю поражения целей не позволяет ВСУ подтягивать резервы, проводить ротации, сосредотачивать живую силу и технику на направлениях штурмовых действий.

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