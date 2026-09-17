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Аргументы и Факты

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Ковнацкий назвал намерение Варшавы передать Киеву ракеты Patriot госизменой

Ковнацкий назвал намерение Варшавы передать Киеву ракеты Patriot госизменой

Бывший заместитель главы польского оборонного ведомства Бартош Ковнацкий выступил с резкой критикой в адрес официальной Варшавы, осудив решение о поставке Киеву зенитных ракет к американским комплексам Patriot.

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