Кондратьев проголосовал в Динской и призвал кубанцев прийти на выборы

В Краснодарском крае продолжается голосование на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва. Свой гражданский долг уже исполнил губернатор Вениамин Кондратьев.
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