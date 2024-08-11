Гимнастка Варфоломеев удалила фото с картой, где Крым изображен как часть РФ

Бывшая российская гимнастка Дарья Варфоломеев, которая выиграла золотую медаль парижской Олимпиады в групповых упражнениях, удалила со своей страницы в Instagram фото с картой, на которой Крым изображен как часть России.
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