Проблемы с «китайцами», за что Мишустин раскритиковал новую «Волгу». Главные события авторынка за неделю

В последние годы китайский автопром обеспечивает основное пополнение автомобильного парка России. Эксперты объяснили, в чем особенность обслуживания и ремонта этих машин, какие у них слабые места и с какими основными проблемами сталкиваются водители.
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