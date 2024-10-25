В Швеции 33 женщинам удалили матку без необходимости и извинились

По информации Local Sweden, в Швеции 33 женщинам без причины удалили матку. История началась в ходе проведения операций в 2023 и 2024 годах, когда в университетской больнице Уппсалы обнаружили «предраковые клетки» у пациенток.
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