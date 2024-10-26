Дожди со снегом ожидаются в Омской области из-за циклонов. Осадки разной интесивности пройдут с 26 по 28 октября.
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Дожди со снегом ожидаются в Омской области из-за циклонов. Осадки разной интесивности пройдут с 26 по 28 октября.