Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Невоенный анализ-69. Блицхрюк. 16 августа 2024

Минутка высокой моды в связи с номером выпускаТрадиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
На фото Обама несет Елену зеленскую в спальню , предварительно гадая : &quot;это она горох кушала или бобы !? &quot;.
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16 час.
m
mikmik
Это постоянный запах ее мужа.
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15 час.
ВМ
Владимир Минаков
У каждого из забугорных кукловодов свои планы на это противостояние. У пиндосов - разрушить экономику ближайшего стратегического союзника Китая, мощного экономического противника штатов. А европетухи воодушевлены мыслью втоптать такого конкурента, как  бывшая Украина, в состояние не стояния, т.е, сначала разрушили всю промышленность - авиастроение ( конкурент Аэрбасу), ракетостроение, судостроение, машиностроение, под девизом &quot; Украина - великая аграрная держава&quot;,  потом - скупили за бесценок пахотные земли,  а  с/х продукции Украины закрыли вход на еврорынки, подначивая и давая в руки военную дубину, уничтожают работоспособное население. У страны огромная демографическая дыра - на одного родившегося - трое умерших, не считая погибших в чумной войне... А что ждёт страну после перемирия?  Разрушенная промышленность,  поля и леса, усыпанные не разорвавшимися минами, дома без тепла и электричества, отсутствие рабочих мест, сокращение армии, которое пополнит ряды безработных, но хорошо вооружённых людей, тысячи инвалидов... Вообщем, Советская Россия образца 1918 года... Но - зато не дали автономии Донбассу... Типа &quot; Всё пропьём, но флот не опозорим&quot;... Поездки в Европу за кружевными труселями того стоят?
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4 час.

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