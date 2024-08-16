Невоенный анализ-69. Блицхрюк. 16 августа 2024

ВМ

Владимир Минаков

У каждого из забугорных кукловодов свои планы на это противостояние. У пиндосов - разрушить экономику ближайшего стратегического союзника Китая, мощного экономического противника штатов. А европетухи воодушевлены мыслью втоптать такого конкурента, как бывшая Украина, в состояние не стояния, т.е, сначала разрушили всю промышленность - авиастроение ( конкурент Аэрбасу), ракетостроение, судостроение, машиностроение, под девизом " Украина - великая аграрная держава", потом - скупили за бесценок пахотные земли, а с/х продукции Украины закрыли вход на еврорынки, подначивая и давая в руки военную дубину, уничтожают работоспособное население. У страны огромная демографическая дыра - на одного родившегося - трое умерших, не считая погибших в чумной войне... А что ждёт страну после перемирия? Разрушенная промышленность, поля и леса, усыпанные не разорвавшимися минами, дома без тепла и электричества, отсутствие рабочих мест, сокращение армии, которое пополнит ряды безработных, но хорошо вооружённых людей, тысячи инвалидов... Вообщем, Советская Россия образца 1918 года... Но - зато не дали автономии Донбассу... Типа " Всё пропьём, но флот не опозорим"... Поездки в Европу за кружевными труселями того стоят?