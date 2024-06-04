Месси присоединился к сборной Аргентины перед Кубком Америки

Лионель Месси провел первую тренировку с национальной командой, которая находится в США. ESPN сообщает, что знаменитый нападающий «Интер Майами» присоединился к сборной на базе в Форт-Лодердейле, где аргентинцы готовятся к Кубку Америки-2024.
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