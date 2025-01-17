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Добавки к некурительным табачным изделиям попали под ограничение в РФ

Добавки к некурительным табачным изделиям попали под ограничение в РФ

Добавки к некурительным табачным изделиям попали под ограничение в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава России Виктора Зыкова.

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