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Царьград

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С августа 2026 года изменят порядок передачи показаний счётчиков воды: платить будем больше

С августа 2026 года изменят порядок передачи показаний счётчиков воды: платить будем больше

О чём нужно знать, рассказали специалисты.С 1 августа владельцам жилья необходимо тщательно следить за соблюдением сроков отправки данных с приборов учёта воды.

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