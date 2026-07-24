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Польша предложила США совместно производить ракеты для Patriot

Польша предложила США совместно производить ракеты для Patriot

Возможность производства в Польше ракет для систем противовоздушной обороны Patriot обсуждалась на встрече с американскими коллегами в Пентагоне и Госдепартаменте США, сообщила заместитель главы минобороны Польши Собковяк-Чарнецкая 23 июля во время брифинга для СМИ, пишет Business Insider.

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