Польша предложила США совместно производить ракеты для Patriot

Возможность производства в Польше ракет для систем противовоздушной обороны Patriot обсуждалась на встрече с американскими коллегами в Пентагоне и Госдепартаменте США, сообщила заместитель главы минобороны Польши Собковяк-Чарнецкая 23 июля во время брифинга для СМИ, пишет Business Insider.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии