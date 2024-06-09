Рудковская объяснила решение взыскать миллионы с ушедшей от Плющенко фигуристки

Яна Рудковская: фигуристка Парсегова обязана вернуть академии Плющенко деньги Продюсер и жена тренера Евгения Плющенко Яна Рудковская в своем Telegram-канале объяснила решение взыскать 1,9 миллиона рублей с ушедшей из академии мужа фигуристки Арины Парсеговой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии