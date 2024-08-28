Из дилерского центра на Шереметьевской пропал "Лексус" за 22 млн По информации Мойки78, заявление о пропаже иномарки поступило в отдел в ночь на 27 августа.
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Из дилерского центра на Шереметьевской пропал "Лексус" за 22 млн По информации Мойки78, заявление о пропаже иномарки поступило в отдел в ночь на 27 августа.