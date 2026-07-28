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SPLETNIK

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"Один типаж". Агата Муцениеце призналась, что сравнивала себя с Анджелиной Джоли и Ириной Шейк

"Один типаж". Агата Муцениеце призналась, что сравнивала себя с Анджелиной Джоли и Ириной Шейк

Агата Муцениеце призналась, что в юности сравнивала себя с Анджелиной Джоли и Ириной Шейк. Об этом 37-летняя актриса рассказала в подкасте "Простое наблюдение".

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