Новые штрафы введут для собственников недвижимости в России в 2024 году

Власти ужесточают ответственность собственников за нарушение норм жилищного законодательства.В 2024 году вступят в силу сразу несколько изменений в области жилищного законодательства, в результате чего штрафы для собственников недвижимости возрастут.
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