РЕН ТВ Новости

194 473 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • warig Рыжаков
    Не пускать эту мразь в Россию.Госдеп анонсирова...
  • Tamara Kukushkina
    Не верю.Политолог: инциде...
  • Антон
    Надо в своей акватории плавать, и не совать свой нос в чужие страныПолитолог: инциде...

Минэк ожидает рост цен на непродовольственные товары

Минэк ожидает рост цен на непродовольственные товары

Depositphotos В прогнозе Минэкономразвития указаны отдельные показатели инфляции на 2021–2024 годы. Предполагается, что за этот период наибольший рост цен ожидается в категории "непродовольственные товары" и составит 6,2% к декабрю 2021 года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх