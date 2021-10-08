Минэк ожидает рост цен на непродовольственные товары

Depositphotos В прогнозе Минэкономразвития указаны отдельные показатели инфляции на 2021–2024 годы. Предполагается, что за этот период наибольший рост цен ожидается в категории "непродовольственные товары" и составит 6,2% к декабрю 2021 года.
Depositphotos В прогнозе Минэкономразвития указаны отдельные показатели инфляции на 2021–2024 годы. Предполагается, что за этот период наибольший рост цен ожидается в категории "непродовольственные товары" и составит 6,2% к декабрю 2021 года.
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