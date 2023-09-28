У ребенка из детского сада в Кемерове обнаружили гепатит А

Ситуацию с заболевшим гепатитом ребенком прокомментировали власти города Кемерово.Кемеровчане поделились в социальных сетях важной информацией: в одном из детских садов города выявили ребенка с серьезным заболеванием.
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