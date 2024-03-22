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Гордума Ижевска отказалась приватизировать МУП «ДРЭУ» и МУП «СпДУ»

Гордума Ижевска отказалась приватизировать МУП «ДРЭУ» и МУП «СпДУ»

Ижевск. Удмуртия. Городская дума Ижевска на сессии 21 марта не поддержала проект решения о внесении в прогнозный план приватизации двух унитарных предприятий — «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» и «Спецдомоуправление» (ДРЭУ и СпДУ).

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