Гордума Ижевска отказалась приватизировать МУП «ДРЭУ» и МУП «СпДУ»

Ижевск. Удмуртия. Городская дума Ижевска на сессии 21 марта не поддержала проект решения о внесении в прогнозный план приватизации двух унитарных предприятий — «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» и «Спецдомоуправление» (ДРЭУ и СпДУ).