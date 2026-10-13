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Девушки жестоко избили полицейского на заправке и попытались отобрать у него пистолет

Девушки жестоко избили полицейского на заправке и попытались отобрать у него пистолет

Инцидент произошёл рано утром 11 октября на заправке QuikTrip в округе Сент-Луис, штат Миссури. По данным судебных документов, Найонна Гриффин начала бросать в полицейского различные предметы, после чего Шания Льюис вмешалась в конфликт.

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